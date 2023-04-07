Uzman isim açıkladı... Altın fiyatları o tarihte uçuşa geçecek! Rekor dalgası geliyor...

Altın fiyatları Fed beklentileri, ekonomilere olan güvenin azalması ve tüm dünyada değerli metale olan talebin artmasıyla rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Sarı metalin ons tarafı bu hafta 2 bin doları geride bıraktı. Gram altın ise dolar kurundan aldığı destekle rekor üzerine rekor kırdı. Altın şu sıralar Ukrayna savaşının başlarındaki rekorlarından bu yana en iyi seviyelere ulaşmış durumda.

Ons altın 2 bin doların üzerindeki seyrine devam ederken gram altın 1.243 seviyelerini zorluyor. Ekonomi Gazetesi’ne göre, Kısa vadeli hareketlere bakıldığında, yukarı yönde 2.030 seviyesi direnç noktası olarak takip edilecek. Burasının üzerinde ise 2.069 dolar önemli bir direnç alanı. Aşağı yönlü hareketlerde 2.000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Burada ise takip edilecek seviyeler 1.995, 1.964 ve 1.932 dolar olarak gösteriliyor. Uzmanların genel kanısı altında yükselişi destekleyecek 3 unsur olan resesyon korkusu, zayıf dolar ve merkez bankası alımlarının devreye girmiş olması fiyatlarda rekorun görülmesi ve ardından 2 yıla yayılacak bir rallinin sinyallerini veriyor.

BANK OF AMERİCA’DAN ALTIN TAHMİNİ

BofA'ya göre ons altında rekor seviyelerin görülmesi sadece zaman meselesi. Bank of America analistlerine göre ons altında fiyatın 2.078 dolar olan rekoru kırmasına ramak kaldı. BofA analistlerinin ons altın için ilk hedefi eri 2.100 dolar ve bu seviyenin ikinci çeyrek içinde görüleceğine inanıyorlar. Bu hafta yayınladığı raporda banka, enflasyonun ısrarla yüksek seyrettiği ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflıkla birlikte devam ettiği ortamda altının temel görünümünün güçlü olduğuna dikkati çekerek, teknik göstergelerin de altın için yukarı yönlü bir resim ortaya koyduğunu vurguladı. Altın ve gümüşteki çıkış hareketlerinin değerli metaller piyasasını cesaretlendirdiğini belirten teknik analisti Paul Ciana'ya göre, altın fiyatının 2.078 doları kırması, 2 yıl sürecek ve 2500 dolar/ons seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasının sinyali olabilir. Teknik göstergelere göre altın için 2.078'in sonrasında dirençler 2.118 ve 2.195 dolar.

HEDEF YÜZDE 10

İsviçre merkezli banka doların gücünü yitireceği öngörüsüne dayanarak altında hedef fiyatını yükseltti. Mart 2024 için daha önce 2200 dolar olan hedefini 2.400 dolar seviyesine getirdi. Bu da hedefte yüzde 10’luk artış anlamına geliyor. Banka kısa ve orta vadeli yatırım tavsiyesi olarak başta Avustralya Doları olmak üzere G10 yani gelişmiş 10 ülkenin para birimleri ve altının tercih edilebileceğini belirtti. Çin’in toparlanmasından fayda sağlaması beklenen Avustralya Doları’nı en çok tercih ettiği para birimi olarak gösteren banka, Japon Yeni ve İsviçre Frangı için de olumlu beklentiler içinde. UBS, yatırımcıların portföylerine altın ekleyebileceklerini belirtti.

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KISA VADEDE 2 BİN 300 DOLARA ÇIKABİLİR

Fiyatların yılbaşından su yara ortalama 1.895 dolarlık güçlü bir zemine oturduğunu belirten Citigroup, kısa vadede fiyatlarda hızlı bir yükseliş beklentisi içinde. “Doların gücü azaldı ve petrol zirveden geri çekilirken enflasyon baskısı hafifçe düştü" diyen Amerikan finans kuruluşu, yakın vadede 2300 doların test edilebileceğini düşünüyor.