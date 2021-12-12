Uzman er kadın polisi sokak ortasında karnından bıçakladı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, polis memuru kadın bıçakla yaralandı.
Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru L.S. ile arkadaşı A.Ç, Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, yanında getirdiği bıçakla L.S'yi yaraladı.
Antalya'da bir uzman er, tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçakladı. Olayda kadın polis ağır yaralanırken, vatandaşlar tarafından kaçarken yakalanan uzman er, polis ekiplerine teslim edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, L.S'yi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. A.Ç'nin Hakkari'de uzman er olarak görev yaptığı ve izin alarak Antalya'ya geldiği öğrenildi.