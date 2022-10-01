Uzman ekonomistten çarpıcı açıklama: Faizleri artıran Avrupa ve ABD uçuruma gidiyor

"Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi"nde konuşan Prof. Dr. Charles Yuji Horioka, Fed öncülüğünde merkez bankalarının faiz artırımlarının ekonomiler üzerinde büyük bir risk oluşturduğunun altını çizerek ABD ve Avrupa da durumun kötüleşeceğini söyledi.

"Artan faiz oranları gelecekte resesyon riskini oluşturuyor ve bu beni korkutuyor" diyen Horioka şunları söyledi:

"ABD'de artan faizler diğer ülkeler arasında büyük bir boşluk oluşturacak. ABD Doları'nın gereğinden fazla güçlenmesi küresel ekonomi için istikrarı bozacak gibi görünüyor. Bu da tabii ekonomiler üzerindeki riskleri artırıyor. Bu ABD'nin ticareti için de büyük bir zorluk oluşturuyor. Çünkü doların güçlenmesi ticarete yönelik zorlukları meydana getirecek ve ABD'nin ihracatının azalmasına yol açacak. ABD ekonomisi için kötü bir durum. Gelecekte bizi neler beklediğine dair biz fikrim yok. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeler tahminleri değiştirecek. Burada Ukrayna'dan tahıl ve Rusya'dan enerji ithalatının durumu dengeleri belirleyecek."

Horioka "Küresel ekonominin gidişatı iyi değil. Özellikle Avrupa'da ekonomik görünüm, enerji ve gıda fiyatlarına bağlı olarak daha da kötüleşebilir. Gelişmekte olan ülkelerde de aynı senaryo geçerli. Fiyatlardaki değişim tahminleri etkileyecek. Asya ekonomileri için de görünüm çok parlak değil" dedi.

Euro bölgesinde enflasyon rekoru

Eurostat verilerine göre euro bölgesinde enflasyon eylülde yüzde 9.1'den yüzde 10'a yükselerek rekor tazeledi. Enflasyon aylık bazda yüzde 1.2 arttı. Beklenti yüzde 0.9 artıştı. Gıda ve enerji fiyatları enflasyona en büyük katkıyı verirken fiyat artışlarının genele yayıldığı görüldü.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da yıllık bazda artışını sürdürerek yüzde 4,8 arttı. Avruha Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına devam etmesi bekleniyor.