Uzman çavuşlar atama bekliyor!

Sebahattin AYAN İstanbul

TSK'da belli bir süre görev yaptıktan sonra ailevi ve sağlık sorunu gibi çeşitli sebeplerle görevinden ayrılmak zorunda kalan uzman çavuşlar devlet kurum ve kuruluşlarına Kanun Hükmünde Kararname ile genel atama talep ediyor.

2016 öncesinde uzman çavuşluk kadrosunda 2 yıl hizmet veren uzman çavuşların diğer devlet kadrolarına geçebilmeleri mümkünken 2016 yılı değişikliği sonrası bu süre 7 yıla çıkarıldı. Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli de hak kaybı yaşadıklarını dile getirerek birçok defa atama çağrısında bulundu.

Başkan Mustafa Gündeşli, atama talebinde bulunarak, “Uzman Çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan atamaları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5’inci maddesinin son fıkrası ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5’inci maddesinin son fıkrasında; ‘Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.’ denilmektedir. Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş Memur Kadrolarına atanma hakkına sahiptirler. 2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya müteakiben bırakmak zorunda kalan Uzman Çavuşlarda hak kaybına uğramıştır.” dedi.

'Atama talep ediyoruz'

Hak sahibi binlerce kahraman uzman çavuşların, kazanılmış hakları olmasına rağmen yıllardır kamuda memurluk kadrolarına atanamadığına değinen Gündeşli, “Kamu kurum ve kuruluşları atanma taleplerine personel alımı yapmıyoruz, atanabileceğiniz boş kadromuz yoktur, hizmetinize ihtiyacımız yoktur, personel giderlerimiz fazladır vb. şeklinde cevaplar vererek olumsuz yanıt vermektedirler. Yukarıda söz edilen kanun maddesinde atanma hakkında sadece usul belirtilmiş Vatan ve Millet için sahada canını ortaya koyarak görev yapan kahramanların atanma taleplerinin kurumlarca kabul edilmesi yönünde herhangi bir açıklama olmaması nedeniyle ve atama takdirinin Kurumların inisiyatifine bırakılması sebebiyle kazanılmış hakkımız olmasına rağmen atanamıyoruz” ifadelerini kullandı.

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'Atamalar devlet eliyle yapılsın'

Gündeşli sözlerine şöyle devam etti: “Aynı üniforma altında terörle ve teröristlerle Kahramanca mücadele etmiş, Şehit ve Gazi olmuş Uzman Çavuşların, 3173 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında; Şehit yakınları, Gazi ve Gazi yakınları Devletimiz tarafından yılın belirli aylarında Kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur ve işçi kadrolarına hak sahipliğinin tespitinden sonra kura ile atanarak istihdamları sağlanmaktadır. Bu mücadele de bir şekilde sağ kalıp silah arkadaşlarının kanını yerde koymayan ilerleyen süreçte mesleğinden ayrılan Uzman Çavuşlar ise bir başlarına ellerinde bir kanun maddesi ile kurum kurum gezip atanma başvurusunu kabul edebilecek yer aramaktadır. Yaşanan mağduriyetin bitirilmesi ve Kahramanların haklarının teslimi için bir defaya mahsus olmak üzere 3173 sayılı kanunda belirtilen atama şeklinde ya da 6191 sayılı kanuna tabi ‘Sözleşmeli Erlerin’ kamuda istihdamı yönünde hazırlanan yönetmelik benzeri bir yönetmelik ile kamuda memuriyete atanmalarının devletimiz eliyle yapılmasını istiyoruz.”