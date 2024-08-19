  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uzman çavuş dehşet saçtı! Baba ve oğlu öldürüldü!
Yerel

Uzman çavuş dehşet saçtı! Baba ve oğlu öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-08-19 11:20:00 -
Uzman çavuş dehşet saçtı! Baba ve oğlu öldürüldü!

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, kira anlaşmazlığı sebebiyle baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Uzman Çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti.

Aralarında kira anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeniden Refah Partili başkandan cinayet
Yeniden Refah Partili başkandan cinayet

Gündem

Yeniden Refah Partili başkandan cinayet

Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalandı
Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalandı

Yerel

Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalandı

Bir cinayetin anatomisi! Kalp krizi geçiriyor denildi ama korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Bir cinayetin anatomisi! Kalp krizi geçiriyor denildi ama korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Gündem

Bir cinayetin anatomisi! Kalp krizi geçiriyor denildi ama korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23