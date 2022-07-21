Üzerlik otu (Tohumu) faydaları, nasıl yakılır? İbrahim Saraçoğlu öneriyor!

Üzerlik Otu Nedir?

Genellikle mistik bir etkiye sahip olduğu bilinen üzerlik otu, geçmişi çok eskilere dayanan ve Orta Anadolu kesiminde sıkça yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin kendisi aslında sıcak ülkelerde daha rahat yetişmektedir. Özellikle de Afrika ve Asya gibi bölgelerde bitkinin geniş bir yetişme alanı bulunur. Ülkemizde ise bitki çayı olarak kullanılır. Ülkemizdeki bilinen bir diğer adı da “nazar otu” olmaktadır.

Üzerlik otu Türkiye'de nerede yetişir?

Üzerlik (Peganum harmala), Nitrariaceae familyasından Afrika, Asya ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki türü. Bu bitkiye Türkiye'de, özellikle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıklıkla rastlanmaktadır.

Latince “Peganumharmala” olarak adlandırılan üzerlik otu, fosfor açısından zengin bir besindir. Üzerlik otu tarihçesi araştırıldığında geçmişinin çok eskilere dayandığı bulunmuştur.

Üzerlik otu ile ilgili arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Kazılar ve bitki arasındaki bağlantıyı merak edebilirsiniz. Bu bitki fosfor bakımından zengin olduğu için; arkeologlar üzerlik otunun olduğu geniş arazilerde kazı çalışması yaparlar. En eski yerleşim yerlerinin bir işareti de fosfor açısından zengin olmalarıdır. Üzerlik otunun tohumlarında birkaç madde yer alır. Bu maddeler harmalin, harmalol, harmil ve peganin maddeleridir. Kırmızı boya maddesini de tohumun içinde barındırır. Eski Mısır döneminde üzerlik otu, tütsü olarak kullanılırmış. Yakılan ortamdaki kötü enerjiyi dağıtıp daha çok başarı ve sağlık getirirmiş. Bu etkisini hala devam ettirdiğini söyleyenler de mevcut.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun da faydalarını vurguladığı üzerlik tohumunun tarihi M.Ö 400'lü senelere kadar uzanmaktadır. Onlarca faydası bulunan üzerlik tohumunun psikolojiye iyi gelen bir yapısı olduğu da bilinmektedir. Peki üzerlik tohumu nedir? İşte üzerlik tohumu faydaları...

Üzerlik otundan, Hz. Peygamberin (SAV) hadisinde de bahsedilmektedir. Söz konusu hadis şu şekildedir:

"İki acı şeyde, sabır ve üzerlik otunda ne şifa vardır biliyor musunuz?"

ÜZERLİK TOHUMU FAYDALARI

Üzerlik tohumunun pek çok yararı bulunmaktadır.

-Konsantrasyon sorunu ve dikkat dalgınlığı yaşayan kişilerin çoğunlukla üzerlik tohumu çayı ve tütsülerini kullanmaları önerilmektedir. Üzerlik tohumunun başlıca faydaları ise şu şekildedir:

-Hafızayı güçlendirir.

-Sinir sistemini uyarıcı etkisi bulunmaktadır.

-Stres, endişe ve depresyon gibi olumsuz durumları önler.

-İltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

-Hazımsızlığa iyi gelir.

--Halsizlik şikayetlerini azaltır.

Öksürüğün geçmesine yardımcı olur.

-Strese bağlı olan uyku sorunları ve baş ağrılarını giderir.

-Sulu egzama hastalığına olumlu etkileri bulunur.

-Hormonların sağlıklı bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur.

-Balgamı söktürür.

-Alerjik reaksiyonların azalmasında etkilidir.

-Üst solunum yollarında özellikle de burun tıkanıklığı için oldukça yararlıdır.

-Nezle, grip gibi pek çok hastalığın oluşumunu engeller.

-Adet döneminin düzensizliğini giderir.

-Saçın köklerini güçlendirerek daha hızlı ve gür uzamasına yardımcı olur.

-Bağırsakların sağlıklı bir biçimde çalışmasına yardımcı olur.

-Bağırsaklarda oluşan bakteri, parazit ve kurtların yok olmasına yardımcı olur.

Üzerlik Otu Nasıl Kullanılır?

Üzerlik otu kullanımı genellikle çay şeklinde tüketilerek olur. Üzerliğin yakılması da farklı bir enerjisel uygulama yöntemidir. Üzerlik otu zayıflama ve bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılır. Kullanım amacına göre bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir. Eğer hassas bir bünyeniz varsa üzerlik otuna karşı alerjiniz olabilir. Bu konuda tedbirli olmanızı tavsiye ediyoruz. Üzerlik otu alerji yapan bitkiler listesinde üst sırada bulunmasa da alerji konusu kişiye göre değişkenlik gösterdiği için temkinli davranmak iyi olur.

Bitki Çayı Kullanımı nasıldır?

Üzerlik otunun faydalarını görmek için gün içinde 1 fincan olmak üzere tüketebilirsiniz. Her içimde taze olmasına da dikkat ediniz. Derin bir metal kase ya da güveç içinde alınan üzerlik otu tohumları, çakmak ile tutuşturulur. Tutuşan otlar yanmaya başladığında evin odalarında gezebilirsiniz. Bu kullanımdaki amaç, inanışa göre üzerlik otunun evdeki kötü enerjileri temizlemesidir. Çok eski zamanlarda inanıldığı için tercih edilirmiş – tütsü şeklinde yakıp kişinin etrafından bu dumanı gezdirmelisiniz. Üzerlik otu yakılması eski dönemlerden bu yana yapılan bir ritüeldir hatta üzerlik otu adaçayı defne yaprağı birlikte de yakılır.

Üzerlik Otu Nasıl Yakılır?

Malzemeler şöyledir:

Malzemeler:

Güveç kase ya da metal kase

Çakmak – kibrit

1 kaşık tuz

1 avuç üzerlik otu

Uygulama:

Listede tuzun neden kullanılma sebebi ise; Tuz üzerlik otunun daha iyi yanmasını sağlar. Tüm malzemeleri bir kap içine alın ve çakmak ile tutuşturun. Üzerlik otu sönene kadar kullanım amacınızı gerçekleştirebilirsiniz. Üzerlik otunun tohumunu yakıp böcek öldürücü ilaç olarak kullananlarda vardır.

Üzerlik Otu Çayı Nasıl Demlenir?

Üzerlik otu çayı hastalıklardan korunmak adına tüketilen bir bitki çayıdır.

Malzemeler:

200 ml sıcak su

1 çay kaşığı üzerlik otu

Hazırlama:

Bitki çayı bardağınıza sıcak suyu dökün ve içine 1 çay kaşığı üzerlik otunu ekleyin. Eğer bardağın kapağı varsa kapağını kapatıp 5 dakika kadar demlenmesini sağlayabilirsiniz. Demlenen çayı mutlaka süzerek içmeniz önerilir.

Üzerlik Otu Fiyatı Ne Kadar? Nerede Bulunur?

Üzerlik otunu hemen hemen birçok aktarda bulabilirsiniz. Üzerlik otu aktar dışında internetten de kolayca satın alabileceğiniz bir bitkidir. Ekonomik değeri oldukça uygun olan bu bitkiyi, paketler halinde ya da dilediğiniz miktarda alabilirsiniz.

Üzerlik tohumu da dahil olmak üzere şimdiye kadar hiç denemediğiniz bitki ve bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Özellikle ciddi ve kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamileler, emziren anneler, alerjik bünyeye sahip olan kişiler üzerlik tohumunu tüketmeden önce doktora danışmalı, doktorun onay vermediği hiçbir ürünü kullanmamalıdır.

Üzerlik tohumu en etkili nasıl kullanılır?

Üzerlik tohumu en çok çay olarak içilmektedir. Evde ve iş yerlerinde nazarın giderilmesi için kullananlar üzerlik otu tohumunu yakarak evde gezdirir. Üzerlik tohumundan elde edilen yağlar ise sağlık açısından tedavi amacıyla kullanılır.

Üzerlik tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır?

Üzerlik tohumu ile zayıflama için çay olarak tüketildiği gibi aynı zamanda bal ile karıştırılarak ta tüketilebilir. Her yoluyla faydaları azımsanamayan olan bu tohumun da fazlası elbette zararlıdır. Kullanırken aşırıya kaçılmamaya dikkat edilmelidir. Aynı zamanda haftada bir ara vermeden kullanmak ta sakıncalıdır.