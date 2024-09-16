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Yerel Üzerine tomruk düştü! Feci ölüm
Yerel

Üzerine tomruk düştü! Feci ölüm

Yeniakit Publisher
2024-09-16 16:30:00 -
Üzerine tomruk düştü! Feci ölüm

Bartın'dan gelen ölüm haberi ağızları açık bıraktı. Üzerine tomruk düşen 58 yaşındaki kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü 58 yaşındaki Ekrem Ulusoy, kamyonundaki odunları Bartın Akmescit Köyü sınırındaki orman deposuna taşıdı. Kamyon kasasındaki tomrukları boşaltmak isteyen kamyon sürücüsü, bir anda üzerine gelen tomrukların altında kaldı. Ağır yaralanan Ulusoy, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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