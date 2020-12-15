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Aktüel Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor
Aktüel

Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor

Miraç'ın annesi Dilek Öztürk: - "Çocuğumun ağrıları çok oluyor, o üzülünce biz de üzülüyoruz. Çocuğumuz yandı, başka çocuklar yanmasın. Benim hatam yüzünden oldu, dalgınlığım yüzümden çocuğum yandı"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:43:12 -
Üzerine kaynar su deviren Ardahanlı Miraç, iyileşeceği günü bekliyor

ERZURUM (AA) - Ardahan'da annesi mutfaktayken sobadaki kaynamış su dolu güğümün üzerine devirmesi sonucu başının bir kısmı, sağ kulağı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerleri yanan 7 yaşındaki Miraç Öztürk, iyileşeceği günü bekliyor.

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi Dilek Öztürk'ün, 5 gün önce sabah erken saatlerde yaktığı sobanın üzerine bıraktığı içi su dolu güğüm, oğlu Miraç'ın üzerine devrildi.

Ardahan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen ve başı, sağ kulağı, göğsü ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Miraç, tedaviye alındı.

Anne Dilek Öztürk, AA muhabirine, oğlu Miraç'ın evde oynarken hırkasının sobanın üzerindeki güğüme takılması sonucu yaralandığını söyledi.

Olayın etkisinden kurtulamadığını anlatan anne Öztürk, "Sabah çocuklara kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittim, oğlumum hırkası sobanın üzerindeki güğüme takılmış ve üzerine devrilmiş. Bağırma sesini duyunca hemen yanına koştum ve dışarı çıkardım." dedi.

Çocuğunun sağ tarafında komple ağır yanıklar oluştuğunu ifade eden Öztürk, dalgınlığı yüzünden çocuğunun yandığını dile getirdi.

Öztürk, oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sobalı evlerde oturan aileler, çocuklarına karşı çok dikkatli olsun. Hiç kimsenin başına böyle olay gelmesin. Çocuklar da sobadan uzak dursun, mutfakta işe dalarak bir hata yaptık ama iş işten geçti. Çocuğumun ağrıları çok oluyor, o üzülünce biz de üzülüyoruz. Çocuğumuz yandı başka çocuklar yanmasın. Benim hatam yüzünden oldu, dalgınlığım yüzümden çocuğum yandı."

Yanık Tedavi Merkezi yetkilileri de medikal tedavisi süren Öztürk'ün 2. ve 3. derece derin yanıkları olduğunu belirterek, cerrahi müdahale için ilerleyen süreçte karar vereceklerini bildirdi.


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