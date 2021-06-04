  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
10 firari FETÖ'cü enselendi
Memleket Partisi Meclise girdi!
Şehitlerin naaşı törenle memleketlerine uğurlandı
LGS 17 bin 793 okulda gerçekleştirilecek
Ekonomi Üzerine beton dökülüp kapatılmıştı! Oluk oluk petrol akıyor
Ekonomi

Üzerine beton dökülüp kapatılmıştı! Oluk oluk petrol akıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, "Petrol yok" denilip üzerine beton dökülen Diyarbakır'daki kuyunun son halini sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu videoda Yenişehir-1 kuyusundan oluk oluk akan petrol görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 12:09:00 -
Üzerine beton dökülüp kapatılmıştı! Oluk oluk petrol akıyor

Türkiye, bugün Zonguldak'ta Kanuni sondaj gemisine yapılacak canlı bağlantıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni müjdeyi beklerken, Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda üretim için hummalı çalışma sürüyor.

Kuyudan çıkan petrol görüntülendi

Geçmişte "petrol bulunamadı" gerekçesiyle üzerine beton dökülerek kapatılan kuyunun son hali paylaşıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, kuyudan çıkan petrol görüntülendi.

TPAO'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer alan Yenişehir-1 arama kuyumuz, bugün itibariyle artezyen akışa geçti. Milli enerjide güçlü Türkiye için çalışmalarımız devam ediyor." denildi.

Günlük üretime ilave 6 bin 800 varil

Diyarbakır'da tüm sahalarda hem TPAO'nun hem de özel sektörün petrol üretimi ve arama faaliyeti bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfedildiğini ve Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında, günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını" açıklamıştı.

Diyarbakır Bingöl karayolunun 50'nci kilometresinde, günlük 3 bin varil petrol üretilen 1870 metre derinlikteki Yenişehir-1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor.

Günlük 1.5 milyon dolarlık petrol üretimi

2017'de TPAO'nun Diyarbakır'daki günlük üretimi 6 bin 500 varil iken, Yenişehir-1 kuyusuyla bu miktar 14 bin 700 varile çıkmış durumda.

Özel sektör ile birlikte Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22 bin 800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1.5 milyon dolarlık petrol üretimi kayıtlara geçiyor.

Petrol arama faliyetleri devam ediyor

TPAO, Diyarbakır sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesi ile arama faaliyetine devam ediyor. Yapılacak çalışmalar neticesinde ilerleyen günlerde yeni müjdelerin verilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay