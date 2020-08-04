Üzerinden uyuşturucu çıkmıştı! Sri Lanka'da hücreye kapatılan kedi firar etti
Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da yüksek güvenlikli bir hapishanede mahkumlara uyuşturucu taşıdığı tespit edilen kedinin, tutulduğu hücreden firar ettiği bildirildi.
Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedinin tutulduğu hücreden firar ettiği açıklandı.
Kurye kedi, geçen cumartesi günü, yüksek güvenlikli Welikada Hapishanesi'nde görevliler tarafından tespit edilmişti.
Boynunda asılı çantada uyuşturucu bulundu
Kedinin boynuna asılı küçük plastik çantada 2 gram uyuşturucu, 2 sim kart ve 1 hafıza kartı bulunduğu bildirilmişti.
Aruna gazetesinin haberine göre, kurye kedi, tutulduğu hücreden dün kaçtı.