Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
Trabzon’da polis ekiplerince üzerinde yapılan aramada 450 gram skunk ve23 gram kokain maddesi geçirilen şahıs gözaltına alındı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
Trabzon’da polis ekiplerince üzerinde yapılan aramada 450 gram skunk ve23 gram kokain maddesi geçirilen şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada I.Ü. isimli şahsın Trabzon’a uyuşturucu madde getireceği üzerine hareket geçerek şahsı yakaladı. I.Ü’nün üzerinde yapılan aramada yaklaşık 450 gram skunk maddesi ile 23 gram kokain maddesi ele geçirilirken I.Ü hakkında "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan göz altına alındı.
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