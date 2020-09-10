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Aktüel Üzerinde verici takip cihazı bulunan yaralı ak leylek tedavi altına alındı
Aktüel

Üzerinde verici takip cihazı bulunan yaralı ak leylek tedavi altına alındı

Silivri'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve üzerinde Slovenya'da takıldığı belirlenen verici takip cihazı olan ak leylek, tedavisi yapıldıktan sonra Polonezköy Yaban Hayatı Şefliğinde yaşamını sürdürecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:20:08 -
Üzerinde verici takip cihazı bulunan yaralı ak leylek tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve üzerinde Slovenya'da takıldığı belirlenen verici takip cihazı olan ak leylek, tedavisi yapıldıktan sonra Polonezköy Yaban Hayatı Şefliğinde yaşamını sürdürecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yaptığı açıklamada, ak leyleğin Silivri'de Çanta köyü mevkisinde bir vatandaşın ihbarıyla yaralı halde bulunduğunu, tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesine götürüldüğünü kaydetti.

Leylekte, Slovenya'da takıldığı anlaşılan verici takip cihazı  tespit edildiğini belirten Ulu, "Verici takip cihazı ak leylek üzerinden alınmış olup, kurumumuzca gerekli geri bildirim yapıldıktan sonra takıldığı Slovenya'ya geri gönderilecektir. Ak leylek tedavisi sonrası İstanbul İl Şube Müdürlüğü İstanbul Polonezköy Yaban Hayatı Şefliğinde yaşamını sürdürecektir." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla önemli iki ana kuş göç yolu rotası üzerinde yer aldığını vurgulayan Ulu, şunları kaydetti:

"Türkiye üzerinden geçen iki ana kuş göç rotasından biri İstanbul Boğazı'ndan geçmektedir. Boğaziçi üzerindeki ak leyleklerin göçü, dünyadaki en gösterişli kuş hareketlerinden birisidir. İstanbul Boğazı'nda ilkbahar göçü Sarıyer sırtlarından sonbahar döneminde ise Toygartepe ve Çamlıca Tepelerinden rahatça izlenebilmektedir. Her yıl 300 binin üzerinde leylek ve 150 bin yırtıcı kuş bu göç yolunu kullanarak Avrupa ve Afrika arasında hareket ederler. Her yıl binlerce leylek ve yırtıcı kuş ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya üreyecekleri alanlara giderken ülkemizden de geçmektedirler. Sonbahar döneminde ise Avrupa'dan Afrika'ya kışlayacakları alanlarına geri dönerler."

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