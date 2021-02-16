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Yerel Üzerinde 'Allah' yazan yumurta görenleri hayrete düşürdü!
Yerel

Üzerinde 'Allah' yazan yumurta görenleri hayrete düşürdü!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Necati İşler, bir müşterisinin aldığı yumurtanın üzerinde Arapça 'Allah' yazdığını gördü. Bu duruma çok şaşırdıklarını aktaran İşler, "Görünce hayrete düştük ve hayran kaldık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:46:00 -
Üzerinde 'Allah' yazan yumurta görenleri hayrete düşürdü!

Ahlat'ta şarküteri işleten ve beslediği tavukların yumurtalarını iş yerinde satan Mehmet Necati İşler, bir müşterisinin aldığı yumurtanın üzerinde Arapça "Allah" lafzı olduğunu gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.

"Hayrete düştük ve hayran kaldık"

Mehmet Necati İşler, "Ahlat'ta şarküteri işletiyorum. Kendi evimde beslediğim tavuklarımın yumurtladığı organik yumurtaları da iş yerimde satıyorum. Bir gün bir müşterimin almak istediği yumurtanın üzerinde Arapça 'Allah' yazısı görünce hayrete düştük ve hayran kaldık" dedi.

"Hatıra olsun diye hediye ettim"

Açıklamalarına devam eden İşler, "Doğadaki her şeyin üzerinde Cenab-ı Allah'ın ismi yazılıdır zaten. Ben de bu yumurtayı müşterimize paralı satmak yerine hatıra olsun diye hediye ettim" dedi.

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