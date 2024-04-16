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Gündem Üzen haberi İhsan Şenocak Hoca duyurdu! İsa Mikdat Gazze'de şehit oldu
Gündem

Üzen haberi İhsan Şenocak Hoca duyurdu! İsa Mikdat Gazze'de şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-16 18:51:00 - 2024-04-16 18:55:14
Üzen haberi İhsan Şenocak Hoca duyurdu! İsa Mikdat Gazze'de şehit oldu

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, bir dönem İFAM'ın derslerine katılan Gazzeli İsa Mikdat'ın İsrail bombardımanında şehit olduğunu duyurdu.

Dr. Şenocak üzen haberi sosyal medya hesabından verdi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Müslüman öğrenciler ictimasındaki dersimize katılan Gazzeli İsa Mikdat kardeşim bu sabah namaza giderken katil İsrail'in attığı bir füzeyle Gazze’de şehid oldu. Allah Teala makamını ali kılıp, hesabını sormaya bizleri muktedir eylesin."

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Yorumlar

sdk

Allah Teala makamını ali kılıp, hesabını sormaya bizleri muktedir eylesin amin

Abdurrahman Barbaros

ALLAH cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ALLAH Teala sayılarını artırsın amin,
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