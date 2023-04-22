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Gündem Uzaydan Ramazan Bayramı mesajı
Gündem

Uzaydan Ramazan Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 13:17:00 -
Uzaydan Ramazan Bayramı mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Al Neyadi uzaydan Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Al Neyadi Ulusal Uzay İstasyonu'ndan seslenerek "Bu özel gün size huzur, mutluluk ve refah getirsin. Bayramınız mübarek olsun!” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Al Neyadi, Ramazan Bayramı sebebiyle bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) dün bayram mesajı paylaştı.

UZAY İSTASYONUNDAYDI

ISS'e bu yıl Mart ayında gelen Emirati astronot Sultan Al Neyadi (41), Ramazan Bayramı sebebiyle dün uzay istasyonundan görüntülü bayram mesajı paylaştı.

Astronot Al Neyadi istasyonda kendisiyle birlikte olan maskotu Sühely ile paylaştığı mesajında "Bugün, güvenilir yol arkadaşım Süheyl ile bayramı kutlayacağız. Bu mübarek vesileyle aileme, dostlarıma ve dünyaya geri dönen herkese en içten selamlarımı gönderiyorum. Bu özel gün size huzur, mutluluk ve refah getirsin. Bayramınız mübarek olsun!" dedi.

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