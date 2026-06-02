Uzaydan gelen dev enerji: 300 ton TNT gücünde gök taşı infilak etti

ABD'nin kuzeydoğu semalarında cumartesi günü Dünya'ya doğru ilerleyen bir gök taşı infilak etti. NASA tarafından yapılan açıklamada, patlamanın bölgede şiddetli ses patlamalarına yol açtığı ve yaklaşık 300 ton TNT gücünde bir enerji açığa çıkardığı açıklandı.

NASA Haber Müdürü Yardımcısı Jennifer Dooren, AFP'ye yaptığı açıklamada, ateş topunun yerel saatle 14.06'da (TSİ 21.06) Massachusetts'in kuzeydoğusu ile New Hampshire'ın güneydoğu semalarında parçalandığını belirtti.

Dooren, "Bu ateş topu şu anda aktif olan herhangi bir meteor yağmuru ile bağlantılı değil. Tamamen doğal bir nesne; uzay çöpü veya bir uydunun atmosfere girişi söz konusu değil. Parçalanma sırasında açığa çıkan enerjinin yaklaşık 300 ton TNT'ye eş değer olduğu tahmin ediliyor, bu da duyulan şiddetli patlama seslerini açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Gök taşının atmosfere girdiğinde saatte 120 bin kilometreden fazla (75 bin mil) hızla ilerlediğini belirten Dooren, patlamanın yaklaşık 64 kilometre (40 mil) yükseklikte gerçekleştiğini aktardı.

Bölge sakinleri aniden meydana gelen şiddetli sesler nedeniyle panik yaşarken, sosyal medya kullanıcıları patlamanın evleri sarsacak kadar güçlü olduğunu rapor etti.

ÇELYABİNSK OLAYINI AKILLARA GETİRDİ

Yaşanan bu gelişme, 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk kenti üzerinde infilak eden gök taşını akıllara getirdi.

NASA verilerine göre, o dönemde bir ev büyüklüğünde olan gök taşı yerin 22 kilometre (14 mil) üzerinde parçalanmış ve yaklaşık 440 bin ton TNT gücünde devasa bir enerji açığa çıkarmıştı.

Rusya'daki o patlama, 518 kilometrekarelik bir alanda pencerelerin kırılmasına neden olmuş ve çoğunluğu cam kırıkları yüzünden olmak üzere 1600'den fazla kişinin yaralanmasına yol açmıştı.