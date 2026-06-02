Ölmeden önce görülen rüyaların sırrı çözüldü! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren detay

Bilim dünyasında yapılan son araştırmalar, yaşamının son günlerine yaklaşan insanların oldukça gerçekçi, yoğun rüyalar ve görüler yaşadığını ortaya koyarak ezberleri bozdu. ABD’li nörobiyolog ve palyatif bakım uzmanı Christopher Kerr’in çalışmalarına göre, bilinci açık olan terminal dönemdeki hastaların yaklaşık yüzde 90'ı rüyalarında vefat eden yakınlarıyla buluştuğunu veya huzur veren eski anıları net şekilde hatırladığını ifade ediyor. Uzun süre boyunca sadece ilaçların bir yan etkisi veya bilinç bulanıklığı olarak görülen bu durumun, aslında ölüm korkusunu azaltan doğal bir psikolojik hazırlık ve "veda-kabullenme" süreci olabileceği üzerinde duruluyor.