Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler niçin öldü? Kardeşinden korkunç iddia Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık! Türkiye'nin en büyük düşmanından olay itiraf: 20 yılda yapamadığımızı yaptılar, kuşatılıyoruz Görenleri şaşırtan manzara! Dipsiz Göl'ün rengi değişti Otomotivde yavaşlama derinleşiyor! Mayısta sert daralma! En çok hangi araçlar satıldı? Kar suları eridi! Uğruca Gölü tamamen doldu Ölmeden önce görülen rüyaların sırrı çözüldü! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren detay Aziz Yıldırım'dan yılın transfer bombası! "Arda Güler dönüyor" iddiası ortalığı karıştırdı Süreç bir anda hızlandı! 200 PKK yöneticisi Türkiye'ye mi geliyor? Rus füzeleri başkenti harabeye çevirdi!
Ölmeden önce görülen rüyaların sırrı çözüldü! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren detay
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim dünyasında yapılan son araştırmalar, yaşamının son günlerine yaklaşan insanların oldukça gerçekçi, yoğun rüyalar ve görüler yaşadığını ortaya koyarak ezberleri bozdu. ABD’li nörobiyolog ve palyatif bakım uzmanı Christopher Kerr’in çalışmalarına göre, bilinci açık olan terminal dönemdeki hastaların yaklaşık yüzde 90'ı rüyalarında vefat eden yakınlarıyla buluştuğunu veya huzur veren eski anıları net şekilde hatırladığını ifade ediyor. Uzun süre boyunca sadece ilaçların bir yan etkisi veya bilinç bulanıklığı olarak görülen bu durumun, aslında ölüm korkusunu azaltan doğal bir psikolojik hazırlık ve "veda-kabullenme" süreci olabileceği üzerinde duruluyor.

Uzmanlara göre bu deneyimler uzun süre sadece ilaç etkisi ya da bilinç bulanıklığı olarak değerlendirilse de, artık ölüm sürecinin doğal bir parçası olabileceği düşünülüyor.

ABD’li nörobiyolog ve palyatif bakım uzmanı Christopher Kerr’in çalışmalarına göre, yaşamının son evresindeki hastaların yaklaşık yüzde 90’ı bu tür rüyalar veya görüler yaşadığını ifade ediyor. Hastaların çoğunun bu süreçte bilinçlerinin açık olduğu ve deneyimleri net şekilde hatırladığı belirtiliyor.

Araştırmalarda en sık görülen temalar arasında vefat eden yakınlarla buluşma, geçmişteki anılar ve duygusal olarak huzur veren sahneler bulunuyor. Uzmanlar bu durumun, insanların ölüm sürecinde duygusal olarak bir “veda ve kabullenme” sürecine girdiğini gösterebileceğini ifade ediyor.

Bilim insanları bu deneyimlerin yalnızca biyolojik değişimlerle açıklanamayacak kadar derin duygusal etkiler taşıdığına dikkat çekiyor. Bilim insanları, bu deneyimlerin sadece biyolojik süreçlerle açıklanamayacak kadar güçlü duygusal etkiler taşıdığına dikkat çekiyor. Bazı araştırmacılar ise bu rüyaların, ölüm korkusunu azaltan bir tür psikolojik hazırlık süreci olabileceğini değerlendiriyor.

+90 (553) 313 94 23