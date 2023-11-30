  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altını olmayanlar kuyumcuya koşacak! İslam Memiş'ten beklenmedik çıkış: Gram altın için olay tahmin! O tarihte 2 bin 700 lira olacak

Borsada parası olana çok acil çağrı! 'Yükselmesi için iki şart var' dedi!

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülmeye başlandı: Libya tezkeresi Meclis'te

Aman kaçırmayın! Tarım Kredi marketlerinde dev indirim

Türkiye-Yunanistan arasında gerginlik: Geri adım attılar

Hatice Kolçak'tan işi gücü bıraktırıp kuyumcuya koşturtacak gram altın tahmin! Bu rakamı şu ana kadar hiçbir ekonomist söylemedi

TOGG'un yeni versiyonu görücüye çıktı!

Çin'den sonra Türkiye'de yaşandı! Dünya bu gizemli olayı konuşuyor

Seçil Erzan ile birlikte senet imzalamış: O fotoğraf dosyada

Yahudi ile anlaşma bu kadar olur! 210 kişi bıraktılar 325 kişiyi kaçırdılar!
Teknoloji Uzaydaki en korkunç fotoğrafın şaşırtan hikayesi!
Teknoloji

Uzaydaki en korkunç fotoğrafın şaşırtan hikayesi!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 23:50:00 - 2023-12-01 00:16:19

Bruce McCandless II'nin 1984'te uzay mekiğinden ayrılmasıyla birlikte tarihteki en korkutucu uzay fotoğrafı olma özelliği taşıyan karenin hikayesi ortaya çıktı.

7 Şubat 1984'te Bruce, arkadaşı Bob Stewart ile kendilerini İnsanlı Manevra Ünitelerine (MMU) bağladı ve uzay mekiğiyle saatte yaklaşık 28.900 kilometre hızla ilerlerken bağlantısız bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öte yandan Bruce, bu bağlantısız uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk insan unvanını da almaya hak kazandı.

Dünya'ya sıkı sıkıya bağlı olmayı ya da en azından sizi uzayda ölmekten koruyan bir uzay aracına bağlı olmayı tercih eden insanlar için korkutucu bir görüntü olsa da bağlı olmadan uçan ilk insan için hissedilen duygu profesyonel bir başarıydı.

McCandless Guardian'a yaptığı açıklamada şöyle diyor: "Bu harika bir duyguydu, kişisel sevinç ve mesleki gururun bir karışımıydı: bu noktaya gelmek uzun yıllar aldı."

Kaynak: CHIP
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı

Teknoloji

Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı

Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Uzayın en ürkütücü fotoğrafları...
Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Uzayın en ürkütücü fotoğrafları...

Teknoloji

Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Uzayın en ürkütücü fotoğrafları...

Sadece 100 gram ağırlığında! Uzayın o sorununu çözecek
Sadece 100 gram ağırlığında! Uzayın o sorununu çözecek

Teknoloji

Sadece 100 gram ağırlığında! Uzayın o sorununu çözecek

Donma pahasına uzay tutkusu
Donma pahasına uzay tutkusu

Yaşam

Donma pahasına uzay tutkusu

NASA'daki Türk öğrencilere uzayı anlattı! Gençlere tavsiye verdi!
NASA'daki Türk öğrencilere uzayı anlattı! Gençlere tavsiye verdi!

Eğitim

NASA'daki Türk öğrencilere uzayı anlattı! Gençlere tavsiye verdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23