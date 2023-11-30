Uzaydaki en korkunç fotoğrafın şaşırtan hikayesi!

7 Şubat 1984'te Bruce, arkadaşı Bob Stewart ile kendilerini İnsanlı Manevra Ünitelerine (MMU) bağladı ve uzay mekiğiyle saatte yaklaşık 28.900 kilometre hızla ilerlerken bağlantısız bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öte yandan Bruce, bu bağlantısız uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk insan unvanını da almaya hak kazandı.

Dünya'ya sıkı sıkıya bağlı olmayı ya da en azından sizi uzayda ölmekten koruyan bir uzay aracına bağlı olmayı tercih eden insanlar için korkutucu bir görüntü olsa da bağlı olmadan uçan ilk insan için hissedilen duygu profesyonel bir başarıydı.

McCandless Guardian'a yaptığı açıklamada şöyle diyor: "Bu harika bir duyguydu, kişisel sevinç ve mesleki gururun bir karışımıydı: bu noktaya gelmek uzun yıllar aldı."

Kaynak: CHIP

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