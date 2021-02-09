  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Uzayda kalma rekoru kırıldı
Teknoloji

Uzayda kalma rekoru kırıldı

16 Kasım 2020’den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan 4 astronot 85 gün ile uzayda kalma rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 03:51:00 -
Uzayda kalma rekoru kırıldı

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2020 yılı kasım ayında SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderdiği astronotların 'ABD topraklarından uzaya gidip en uzun kalma' rekoru kırdığını belirtti.

NASA’dan yapılan açıklamada, Crew-1 adı verilen 4 astronotun, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldığı 16 Kasım 2020’den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdikleri 85 gün ile rekor kırdıkları kaydedildi.

Daha önceki rekorun 8 Şubat 1974’de ABD topraklarından uzaya gönderilen ve 84 gün uzayda kalan Skylab-4 ekibine ait olduğu bildirildi.

NASA, Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’e ait Dragon uzay aracı ile Crew-1 adlı 4 kişilik astronot grubunu 16 Kasım 2020’de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden uzaya göndermişti.

NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi’nin bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacağı belirtilmişti.

Crew-1’in uzaya gönderilişine, ABD’nin uzay mekiği uçuşlarını 2011’de durdurmasının ardından ülke toprakları içinden yapılan ilk fırlatılış olması nedeniyle özel ilgi gösterilmişti.

ABD, 2011'de Crew-1'in fırlatılışına kadar NASA astronotlarını Ruslara ait Soyuz uzay aracı ile ISS'e gönderiyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa İngiltere’ye kaptırdı! Topa tutuluyor
Dünya

Fransa İngiltere’ye kaptırdı! Topa tutuluyor

Fransa yönetimi, ulusal aşısının ilk siparişlerini İngiltere'ye kaptırdığı için topa tutuluyor.
Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı
Gündem

Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı

Edirne'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur Halil Bozkır'dan 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü..
Başkan Erdoğan: Çarşamba günü ulusa seslenişimi izleyin
Gündem

Başkan Erdoğan: Çarşamba günü ulusa seslenişimi izleyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Gündeme ilişk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay