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Teknoloji Uzayda büyük buluşma! Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak
Teknoloji

Uzayda büyük buluşma! Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak

Uzay, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak. Bu büyük buluşma ise 20 yılda bir meydana geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:30:00 -
Uzayda büyük buluşma! Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.

Tarihi buluşma en son 1623 yılında gerçekleşti

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun ise en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Nadiren rastlanan bir olay

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Çıplak gözle izlenebilecek

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

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