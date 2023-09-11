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Dünya Uzayda bir ilk!
Dünya

Uzayda bir ilk!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 10:29:00 -
Uzayda bir ilk!

NASA'nın Perseverance gezgini, Kızıl Gezegen'deyken yetişkin bir insanı üç saat boyunca ayakta tutmaya yetecek kadar (4,3 ons) solunabilir oksijen üretti.

Türünün ilk örneği olan bir deneyde, NASA'nın Perseverance gezgini Mars'ta bir astronotun üç saat hayatta kalmasına yetecek kadar oksijen üretti.

Mars'a ilk kez Şubat 2021'de inen gezici, elementi, iki yıl boyunca periyodik aralıklarla karbondioksiti dönüştürerek oksijen üreten Mars Yerinde Oksijen Kaynak Kullanımı Deneyi (MOXIE) cihazını kullanarak üretti.

NASA'ya göre , mikrodalga boyutundaki cihaz Kızıl Gezegene vardığından beri 4,3 ons (122 gram) oksijen üretti.

Bu, küçük bir köpeğin 10 saatte soluduğu nefese eşdeğer ve bilim insanlarına, bu yaşanmaz gezegende bir gün insan yaşamının sürdürülebileceği umudunu veriyor.
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