Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Milli Uzay Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya bir Türk gönderileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk Vatandaşının uzay üssüne gönderilmesi sürecini başlatıyoruz. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istediklerini yapma imkanına sahip olacak. Bu süreç için, uzaya.gov.tr hesabını oluşturduk. 45 yaş altı vatandaşlarımız bu görev için başvuru yapabilirler. 2 adayımız gerekli eğitimleri alacak. Bu iki adaydan 1'i, uzay istasyonuna gönderilecek. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak arkadaşımız, gelecek nesillere de rol model olacak" dedi. Peki, uzaya gitmek için şimdiye kadar kaç kişi başvuruda bulundu.

Uzaya gitmek için kaç kişi başvuru yaptı?

23 Mayıs'ta açıklanan projeye ilgi bir hayli yoğun. Belirlenen şartlara taşıyanlar en geç 23 Haziran 20.23'e kadar uzaya.gov.tr adresi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeye ilginin bir hayli yoğun olduğunu belirtti. Varank, "Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. 'Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.