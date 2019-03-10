Uzaya fırlatıldı! Evin bahçesine düştü
Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından uzaya fırlatılanLong March-3B roketine ait bazı parçalar, yörüngeden çıkarak bir evin bahçesine düştü.10 Mart 2019 Pazar 22:28
Çin'in, dün uzaya fırlattığı ChinaSat-6C adlı iletişim uydusunun Long March-3B roketine ait bazı parçalar, bir evin bahçesine düştü.
Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CASC) tarafından geliştirilen ChinaSat-6C telekomünikasyon uydusu ülkenin XichangUydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-3B roketi ile yörüngesine gönderildi.
Long March-3B roketinin taşıyıcı (yardımcı) roketlerden bir parçası bir evin bahçesine düştü.
Geçen senede benzer kaza yaşanmıştı
Geçtiğimiz yıllarda da Çin'in Long March-3B roketi ile yapılan uzay lansmanı esnasında bu tür kazalar gerçekleşmişti. 2018 Ocak ayında Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu' sistemi Long March-3B adlı taşıyıcı roket serisinin Yüencıng-1 modeli ile iki uydu uzaya gönderilmiş ardından ise roketin bazı parçaları yerleşim alanına düşmüştü.
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