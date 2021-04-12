Uzay yolculuğumuz başlıyor! Hibrit roket motoru ilk sınavı geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın iştiraki olan Delta V’nin Şile’deki Roket Motor Ateşleme Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Varank, Türkiye’nin Ay Misyonu’nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorları hakkında bilgi aldı.

Testler başarıyla sonuçlandı

Varank’ın komutuyla Sonda roket motoru ve Milli Uzay Programı kapsamında 2023’te ‘Ay’a Sert İniş’ görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru ateşlendi. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı. Varank, çok başarılı iki ateşleme yaptıklarını belirtti. Testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu söyleyen Varank, “Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri olumlu noktalandı” dedi.

Hedef büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı uzay yol haritasının en önemli bileşenlerinden bir tanesinin ‘Ay Misyonu’ olduğuna dikkat çeken Varank, şöyle devam etti: “Hedefimiz, 2023 yılında Türkiye’nin kendi uzay aracını Ay’a ulaştırabilmesi. Burada da Türkiye’deki bütün kabiliyetleri, bütün firmalarımızın yeteneklerini kullanmak istiyoruz. Delta V de hibrit roket motorları alanında çalışan bir firmamız. Genel Müdür Arif Karabeyoğlu tüm bu süreçleri yürütüyor. İki ateşlemeye tanık olduk. Hem 635 milimetrelik Sonda roketinin, önümüzdeki ay fırlatması yapılacak motorun ateşlemesinin hem de Ay misyonunda yani uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir motorun da ateşlemesine şahitlik ettik. Türkiye uzay alanında kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek, ticarileştirmek ve bundan ekonomik fayda elde etmek isteyen bir ülke. Dolayısıyla bu alanda geliştirilen teknolojiler çok değerli.”

Geri sayım sürüyor

Gençlerin Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak ve teknoloji geliştirmek için büyük bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, “Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop’tan fırlatılacak. İnşallah önemli mesafeler kat edilecek” diye konuştu.

Bayrağımızı Ay'la buluşturacağız

Varank, “2023’te biz Ay misyonu hedefimizin ilk ayağını başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani uzay aracımızı inşallah Ay’la buluşturacağız. Türk bayrağını Ay’la bir araya getirmiş olacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici” şeklinde konuştu.

Delta V’in Şile’deki Roket Motor Ateşleme Tesisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Delta V Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda Ay’a sert iniş yapması planlanan insansız uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alındı.

Adım adım gidiyoruz

Delta V Genel Müdürü Arif Karasbeyoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Testlerde her iki motorumuz da beklediğimiz performansı tam manasıyla sağladı. İstediğimiz ateşleme sürelerini ve itki kuvvetlerini elde ettik. Tam başarı olduğunu söyleyebiliriz. Ay motorunun testleri bundan sonra hızlanarak devam edecek. İlk testlerden birini sorunsuz tamamladık. Ama belki yüzlerce test yapacağız. Güvenilirliği sağlayacağız. Sonda roketinin ilk testi değildi. Daha önce birçok test yaptık. Ama bu en uzun yanan, en yüksek performanslı testini gerçekleştirdik. Bundan sonra ne olacak? Mayıs ayında her şey yolunda giderse inşallah yüksek irtifalara Sonda fırlatmaları yapacağız. Ay’a gidecek uzay aracının roket motorunu test ettik. Adım adım aya gidiyoruz.” Öte yandan Sonda, uzaya ulaşabilecek seviyede toplam itki elde etti. Önümüzdeki aylarda fırlatma testleriyle ‘uçuş gösterimi’ yapılacağı öğrenildi.