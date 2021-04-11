Uzay Ajansı'nın bu paylaşımı heyecanlandırdı! Mustafa Varank'tan cevap gecikmedi

Kısa bir süre önce Milli Uzay Programı'nı tüm dünyaya açıklayan Türkiye, uzay liginde boy göstermeye hazırlanıyor. Çalışmalar tüm hızıyla kesintisiz sürerken, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) resmi hesabından heyecanlandıran paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda kullanıcılara ''Sizce bu ne olabilir?'' sorusu yöneltildi. Fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Bakan Varank'tan paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da büyük merak uyandıran paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından gönderi paylaştı. Varank paylaşımında, 'Yine yangınlar, yine ben...' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan 10 hedefi açıklamıştı

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uzay programını tüm dünyaya ilan etmişti. Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek.

Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak. Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek. Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak.

Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmak. Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak.

Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii ekonomi sistemini daha da geliştirmek.

Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak.

Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek.

Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.