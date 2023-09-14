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Teknoloji Uzay Ajansı'ndan itiraf gibi analiz: Merakla beklenen UFO raporunu paylaştı! İddia reddedildi
Teknoloji

Uzay Ajansı'ndan itiraf gibi analiz: Merakla beklenen UFO raporunu paylaştı! İddia reddedildi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 20:40:00 - 2023-09-14 20:50:28
Uzay Ajansı'ndan itiraf gibi analiz: Merakla beklenen UFO raporunu paylaştı! İddia reddedildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 'tanımlanamayan uçan cisim'lere (UFO) dair 36 sayfalık raporunu ve UFO hakkında haberi duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında uzun zamandır beklenen çalışmanın bulgularını bugün yayınladı.

NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, NASA Yöneticisi Bill Nelson, NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü Araştırmadan Sorumlu Yönetici Yardımcısı Dan Evans, Simons Vakfı Başkanı ve NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başkanı David Spergel yer aldı.

'UFO'LARIN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ, NASA BİR DİREKTÖR ATIYOR'

Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Çalışmanın en önemli sonucu, öğrenilecek daha çok şey olduğudur" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"NASA bağımsız çalışma ekibi, UFO'ların dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Ancak bu UFO'ların ne olduğunu bilmiyoruz .Bu yüzden NASA'nın bir UFO araştırması direktörü atadığını duyuruyorum."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

NASA'NIN UFO RAPORU

Merakla beklenen 36 sayfadan oluşuyor ve raporda UFO'ların bilinen insan yapımı veya doğal fenomenler olarak hemen tanımlanamayacağı belirtiliyor.

Raporda, UFO olayların anlaşılmasının 'yeni ve sağlam veri toplama yöntemleri, gelişmiş analiz teknikleri, sistematik bir raporlama çerçevesi gerektireceği' belirtiliyor.

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