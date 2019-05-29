Uzaktan kumandaların hijyeni nasıl sağlanır?

Her saniye elimizin altında olan, küçük bebeklerin ise kemirmekten mutluluk duyduğu kumandalar aslında mikropların fazlaca cirit attığı yerlerin başında geliyor. Peki, her saniye kullandığımız ancak temizliğini ihmal ettiğimiz uzaktan kumandaların hijyenini nasıl sağlarız?

İşte, uzaktan kumanda temizleme yöntemi:

Öncelikle işe kumandaların pillerini çıkararak başlayın.

Ardından bir beze birkaç damla kolonya damlatıp, kumandayı silin.

Şayet düğme aralıkları kirli görünüyorsa; bir kürdan yardımıyla bu bölgeleri temizleyebilirsiniz.

Son olarak mikrofiber bez ile kumandayı silin.

Kumanda düğmeleri yıkanabilir mi?

Kolonya ile silmek içinizi rahatlatmıyorsa; kumandanın düğme aparatını yıkayabilirsiniz. Elbette bunun için önce kumandanın pilini çıkarmanız gerekiyor. Ardından da kumandayı bir tornavida yardımıyla açıp düğme kısmını dışarı çıkarabilirsiniz. Düğme bölümünü sabun ve ılık suyla yıkayabilirsiniz. Kumandayı bir araya getirmeden önce düğme bölümünü iyice kuruladığınızdan emin olmalısınız.

Şimdiden kolay gelsin.