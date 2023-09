Uzaktan çalışma o zararı yüzde 50 azaltıyor!

Uzaktan çalışma, çalışanlar ve işverenler arasında çetin bir çatışma konusu olmaya devam ediyor. Araştırmalar ise uzaktan çalışmanın faydalarına eğiliyor.

Pandemi sonrası iş yapış şekillerinde yaşan değişimlerin başında uzaktan çalışma geliyor. Pandeminin etkisini yitirmesiyle gücü azalan uzaktan çalışma, işverenler ve çalışanlar arasında tartışmalara neden olmayı sürdürüyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, artık evden çalışmanın başka bir güçlü faydası daha var. Araştırma, uzaktan çalışanların gezegenimiz için iyi bir şey yapıyor olabileceğini gösteriyor.

Emisyonda yarı yarıya azalma

The Washington Post’tan Allyson Chiu'nun haberine göre, Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, tamamen uzaktan çalışanlar, günlerini ofiste geçiren insanların iklim ısınmasına neden olan emisyonlarının yarısından azını üretiyor.

Çeşitli çalışma senaryolarının, insanların davranışlarının ve emisyon kaynaklarının analizinde araştırmacılar, iş yerinde çalışmaktan tam zamanlı olarak evden çalışmaya geçişin, kişinin karbon ayak izini yüzde 50'den fazla azaltabileceğini bulguluyor. Araştırmaya göre, insanların haftada iki ila dört gün uzaktan çalıştığı hibrit programlar da emisyonları yüzde 11 ila 29 oranında azaltabiliyor.

Microsoft'ta uygulamalı araştırma yöneticisi ve makalenin yazarlarından biri olan Longqi Yang, bulguların farklı çalışma modellerinin çevresel ve iklim etkilerini etkileyebilecek faktörlere daha fazla ışık tutmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Yang, “Bu tür faydaların gerçekleştirilebilmesi için uzaktan çalışmanın önemli olması gerekiyor. Bu çalışma, insanların uzaktan çalışma politikasına karar verirken çok önem verdiği bir boyut için çok önemli bir veri noktası sağlıyor” diyor.

Uzaktan çalışmanın faydaları

Analizi gerçekleştirmek için çalışmanın yazarları, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin Konut Enerji Tüketimi Anketi ve Microsoft'un işe gidip gelme ve uzaktan çalışma davranışlarına ilişkin çalışan verileri de dahil olmak üzere birden fazla veri setinden yararlanıyor. Birçoğu Microsoft çalışanı olan araştırmacılar, tamamen uzaktan, hibrit programlarla ve tamamen yerinde çalışan ABD merkezli çalışanların sera gazı emisyonlarını modelliyor. Analiz, konut ve ofis enerji kullanımı, işe gidip gelme, işe gidip gelmeyle ilgili olmayan seyahat ve bilgi teknolojileri kullanımı dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklanan emisyonlara odaklanıyor.

Çalışma, haftada bir günden fazla uzaktan çalışmanın, esas olarak ofis enerji kullanımı ve işe gidiş gelişlerin azalması nedeniyle emisyonları azaltabileceğini bulguluyor. Ancak araştırmacılar, herhangi bir miktarda uzaktan çalışmanın gezegen için iyi olabileceği varsayımına karşı uyarıda bulunuyor. Cornell Üniversitesi'nde enerji sistemleri mühendisliği profesörü ve makalenin bir diğer yazarı Fengqi You, “Bu çok karmaşık bir sistem” diyor.

Örneğin, sonuçlar, çalışanların evden yalnızca bir gün çalışmasına izin veren hibrit bir modelin emisyonlarda ihmal edilebilir bir azalma sağladığını, çünkü faydaların muhtemelen işle ilgili olmayan seyahat ve evde enerji kullanımı gibi faktörlerle dengeleneceğini gösteriyor. Yazarlar çalışmada şöyle yazıyor: “Uzaktan çalışmanın çevresel faydalarının farkına varmak, yaşam tarzının, ev ve ofisin dikkatli bir şekilde yapılandırılmasını ve bireyler, şirketler ve politika yapıcılar arasında koordineli ve sürdürülebilir uygulamalar ve teşvikler gerektiriyor.”

Yapbozun parçası

Yang, araştırmanın işle ilgili emisyonların ana kaynaklarının neler olduğunu ve nereden geldiklerini belirlemeye yardımcı olduğunu ifade ediyor. Yang, makalenin bulgularının insanlara ve kuruluşlara, ayak izlerini azaltmak istiyorlarsa çabalarını nereye odaklayacakları konusunda daha iyi bir fikir verebileceğini belirterek, işe gidip gelme ve ofis enerji kullanımıyla ilişkili emisyonların açık hedefler olduğunu ekliyor.

Yeni araştırmaya dahil olmayan Çalışma Süresini Azaltma Merkezi'nin (Work Time Reduction Center of Excellence) kurucusu ve kurucu ortağı Joe O'Connor, makalenin aynı zamanda bireysel davranışların oynayabileceği rolün anlaşılmasına da katkıda bulunduğunu belirtiyor. O'Connor, “Bu çalışma, uzaktan çalışırken, ortaya çıkabilecek potansiyel faydaların farkına varmada gerçekten önemli olan yaşam tarzının ve yaptığımız seçimlerin önemini vurguluyor” diyor.

Toronto Scarborough Üniversitesi'nde yönetim profesörü olan ve uzaktan ve hibrit çalışma modelleri üzerinde çalışan John Trougakos, araştırmanın ‘daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı olmak için kullanabileceğimiz başka bir bilgi parçası’ olduğunu söylüyor.

Araştırmaya dahil olmayan Trougakos, “Bu yapbozun ilginç bir parçası ama hikayenin tamamı değil. Bunun gibi bir şey için kapsamlı bir plana sahip olmak amacıyla insanların hayatlarında yaptıkları diğer seçimler de onların yarattıkları ve kuruluşların da yaratabileceği emisyonları etkiliyor” diyor.

Araştırmanın analizi ABD’ye odaklanıyor ve büyük ölçüde büyük bir şehirde yaşayan ofis çalışanlarının davranışlarını yansıtıyor. Ayrıca araştırmacılardan biri olan You, ülke elektrikli araçların ve temiz enerji kaynaklarının daha fazla benimsenmesine doğru ilerledikçe farklı çalışma modellerinin çevresel faydalarının ve maliyetlerinin gelecekte değişebileceğini belirtiyor. You, “Zamanla her şey değişecek. Bu şimdilik sadece bir başlangıç çalışması” şeklinde kouşuyor.

İş hayatını daha yeşil hale getirmek

Araştırmacılar, uzaktan çalışmanın çevresel faydalarını en üst düzeye çıkarmanın, araç seçimi, işe gidip gelme davranışı ve evlerde ve ofislerde enerji verimliliği dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olduğunu bulguluyor. Örneğin çalışma, hibrit çalışanların ofiste kendi masaları yerine ortak masaları paylaşmaları durumunda emisyonların yüzde 28 oranında azaltılabileceğini ortaya koyuyor.

Yang, sonuçların uzaktan ve esnek çalışma seçeneklerinin çevresel faydalara sahip olduğunu gösterdiğini söylüyor. Ancak Yang, iş yerlerinin, eğer emisyonları azaltmak istiyorlarsa, sadece çalışma politikalarını ele almanın ötesine geçmeleri gerektiğinin altını çiziyor ve ofislere yenilenebilir enerji sağlamak için adımlar atmayı veya işe gidip gelenler için elektrikli servisler gibi daha temiz ulaşım seçenekleri sağlamayı öneriyor.

Yang, “Geleceği tahmin etmeye çalışmıyoruz ama bence gelecek tamamen bize bağlı. Bu çalışma insanlara, gelecekte daha fazla karbon nötr olmak istiyorsak şimdi ne yapabileceğimizi anlatıyor” diyor.

