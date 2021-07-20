Uzaktan çalışma 2022’de kalıcı olarak yüzde 42.5’e yükselebilir

Strategy Analytics’in araştırmasında dünya çapında uzaktan çalışan iş gücünün 2022’de yüzde 42.5’e yükseleceğine işaret ediliyor. Deloitte Türkiye’nin geçtiğimiz dönemde yayınladığı raporda da “Pandemi sonrasında evden çalışma şirketinizde daha fazla uygulanmalı mı?” sorusuna “Evet” cevabı verenlerin oranının yüzde 72.9 olduğu görülüyor. İş dallarına uygun eğitim modülleri ve oyunlaştırma içerikleri sunan şirketlerin yetkilileri, “Tüm dünyada mevcut ofis çalışma sistemlerine talep artacak. Firmaların büyük bölümünce giderleri sınırlayacak, gelirleri yukarı taşıyacak bu sistemlere geçiş yapılacak” diyorlar. Holdingler, uzaktan çalışma modelini sürdürmekte kararlı. Eczacıbaşı Topluluğu, beyaz yakalı elemanlarının yüzde 60’ının uzaktan ya da hibrit düzende çalışmalarına imkân tanıyor. Topluluğun beyaz yakalı çalışanlarının yüzde 35’i hibrit düzende haftanın 2 günü ofis dışında farklı bir lokasyonda çalışabiliyor.