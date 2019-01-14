0553 313 94 23

Uzakdoğu’nun tercihi Türk gıdaları

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen Turquality Projesi, Türk gıda ürünlerinin Japonya ve Güney Kore’ye ihracatını yüzde 36 artırdı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:03
Uzakdoğu’nun tercihi Türk gıdaları

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen “Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi” Türk gıda ürünlerinin Japonya ve Güney Kore’ye ihracatını yüzde 36’lık artışla 115 milyon dolardan, 156 milyon dolara taşıdı. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Türk gıda ürünlerinin Uzakdoğu pazarında tanıtımını yaptıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, “Japonya’ya gıda ürünleri ihracatında 2018 yılı sonunda yüzde 27’lik artışla 118 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Güney Kore’de ise; ihracatımız 22 milyon dolardan 38 milyon dolara çıktı. Güney Kore’ye ihracatımızı yüzde 73 geliştirdik. Turquality Projemizin meyvelerini topluyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:03
  1. Ege İhracatçı Birlikleri
  2. Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi
  3. Türk gıda ürünleri
  4. Japonya
  5. Güney Kore
  6. Ticaret Bakanlığı
  7. Uzakdoğu pazarı
  8. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'de sadece 1 tane var! O da...
    1. Türkiye'de sadece 1 tane var! O da...
    2. Kayserispor'un adı resmen değişti!
    3. Belediye başkan adayları 2019 son dakika
    4. MediaMarkt e-ticaretteki yaş gününde..
    5. Erzurum'da kuruldu! Kuveyt ve..
    6. Kolektif Zihinler’den teknoloji..
    7. Göbeklitepe modayla tanıtılacak
    8. Karacadağ'da kayak, Karaali'de kaplıca..
    9. Küresel ekonomi için 2019 tahminleri
    10. "Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi..
    11. "İnşallah çok büyük bir futbolcu olurum"
    12. Osmaniyeli 257 şehit, tablolarla..
    13. Arkas Spor, Avrupa'da 100. maçına..
    14. Soydukları binadan çıkarken polislere..
    15. "Türk yatırımcılar farklı coğrafyalara..
    16. Katar'dan Esed açıklaması!
    17. Bakanlıktan "gripli hasta sayısındaki..
    18. Duyamadıkları çekiç sesiyle bakıra..
    19. Çocukların Ayvazovski tablolarına..
    20. Yemenli tarafların imzaladığı İsveç..
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!