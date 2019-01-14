Uzakdoğu’nun tercihi Türk gıdaları

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen “Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi” Türk gıda ürünlerinin Japonya ve Güney Kore’ye ihracatını yüzde 36’lık artışla 115 milyon dolardan, 156 milyon dolara taşıdı. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Türk gıda ürünlerinin Uzakdoğu pazarında tanıtımını yaptıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, “Japonya’ya gıda ürünleri ihracatında 2018 yılı sonunda yüzde 27’lik artışla 118 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Güney Kore’de ise; ihracatımız 22 milyon dolardan 38 milyon dolara çıktı. Güney Kore’ye ihracatımızı yüzde 73 geliştirdik. Turquality Projemizin meyvelerini topluyoruz” şeklinde konuştu.