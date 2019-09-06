0553 313 94 23

Uyuz ve egzaması olanlar bu göle akın ediyor

Sivas’ta bulunan “Uyuz Çermik” şifa arayan vatandaşların ve serinlemek isteyen çocukların akınına uğruyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:00
Uyuz ve egzaması olanlar bu göle akın ediyor

Sivas’ta bulunan “Uyuz Çermik” şifa arayan vatandaşların ve serinlemek isteyen çocukların akınına uğruyor.


Sivas’ın merkeze bağlı Gümüşdere köyünde halk arasında “Uyuz Gölü” olarak bilinen gölün uyuz başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Uyuz, egzama, kaşıntı gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen göl Türkiye’nin birçok ilinden şifa bulmak için gelenlerle dolup taşıyor. Şifa bulmak için göle gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor.Havadan da görüntülenen gölün suyu yazın soğuk, kışın ise sıcak.


Köyün genç muhtarı Mert Kurt, gölün egzama, kaşıntı ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini belirterek, “Burası egzamaya, kaşıntı ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Gümüşdere köyünün güzel bir yeri. Çokta kalabalık, ilgi çeken bir yer. Almanya’dan bir bayan gelmişti, erkekler olduğu için giremedi. Buraya yetkililerden güzel bir yer yapılmasını istiyoruz. Van’dan, Almanya’dan ve İstanbul’dan gelenler var. Konaklama gibi bir yerimiz olmadığı için kimseyi misafir edemiyoruz. İnsanlar gelip tekrar gidiyor” dedi.


Van’dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Burayı internetten gördük. Egzama ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini söylediler. Benim egzama ve sedef hastalığım var. İlaç kullandık, doktora gittik ama bu suyun iyi geldiğini söylediler. Van’dan Sivas’a geldik. İki üç gündür suya giriyoruz. Su iyi güzel ama bayağı soğuktur. Ama öğrendiğimiz kadar iyi geldiğini söylüyorlar. Doktordan çıkmayan insanlar da‘Burada tedavi olduk’ diyorlar” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de karpuz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
    1. Denizli’de karpuz yüklü kamyonet..
    2. Odunpazarı Modern Müze kapılarını..
    3. "Şampiyonlar Ligi'ne kalarak tarih..
    4. CHP'den akaryakıt fiyatlarına..
    5. Kastamonu'da sahilde görülen flamingo..
    6. Çinlilerin kiraz ve siyah incire..
    7. Sonbaharda migren şikâyetlerini..
    8. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası..
    9. Döşemealtı Belediyesi’nden sağlıklı..
    10. İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik..
    11. Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece..
    12. Veliler “Okul Fobisi” karşısında neler..
    13. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    14. Kartepe Belediyesi MAKS projesi..
    15. (Özel) ‘Leyla ile Mecnun’ Devlet..
    16. A Milli Takım'ın yeni futbolcusu!
    17. Haşdi Şabi'den "hava kuvvetleri kurma..
    18. Avrupa borsaları
    19. Konyaaltı Belediyesi’nden okula sıcak..
    20. Beyşehirli milli sporcu Avrupa..
    21. Albaraka Türk’e En İyi Eğitim..
    22. Karısını öldürmeye giderken yakalanıp..
    23. Muğla'da hırsızlar sonunda bunu da yaptı
    24. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    25. Sosyal medyada aranıyorlar! İhbar..
    26. Milli boksörler yumruklarıyla dünyayı..
    27. Üç kuşağı başpehlivan aile
    28. BMC’den yeni araç sürprizi
    29. Telefon satıcısına batarya dayağı..
    30. HDP’ye tepkiler çığ gibi büyüyor
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!