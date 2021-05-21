Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz nasıl geçer uyuza ne iyi gelir?

Şiddetli kaşıntı, deride kızarıklık şeklinde kendini gösteren uyuz, son yıllarda ülkemizde daha çok görülmeye başlandı. Özellikle pandemi sürecinde aile içi buluşmalar sebebiyle uyuz vakalarının sayısının arttığı, hastaneye gitmeye çekinenlerde ise uyuzun daha da şiddetlendi belirtiliyor. Uzmanlar ciddi karıştı sorunu yaşayanların vakit kaybetmeden hastaneye gitmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca uzmanlar sanıldığı gibi uyuzun hayvanlardan değil insandan insana bulaştığını ifade ediyor. Peki, uyuz nasıl geçer?

Uyuz nedir?

Uyuz hastalığı, bilimsel adı sarcoptes scabiei olan mikroskopik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir enfestasyondur. Bu hastalıkta uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakır.

Uyuz belirtileri nelerdir?

Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı,

Cilt yüzeyinde özellikle parmak aralarında akarın yol açtığı beyaz ya da gri renkli 1-10 mm uzunluğunda çizgiler,

Sıcak banyo ile artış gösteren kaşıntı,

Akarın neden olduğu tünellerin üst kısmında kir birikimi, siyah nokta benzeri oluşumlar,

Cilt yüzeyinde inci tanesine benzeyen, içi sıvı dolu lezyonlar,

Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı.

Uyuz nasıl geçer uyuza ne iyi gelir?

Uyuz kendi kendine geçecek bir hastalık değil. Bu sebeple vakit kaybetmeden bir hekime danışmanız çok önemli. Krem, sabun. losyon gibi ürünler hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Bazı kişilerde ise hap kullanılması gerekiyor. Bu sebeple kulaktan dolma bilgi değil hekimin muayene sonrasında vereceği reçeteyi uygulamanız gerekiyor. Uyuz sorunu yaşayanlar kesinlikle aynı evde yaşadığı kişilerle ortak havlu, örtü gibi eşyaları kullanmamalı. Hastanın çamaşırlarının ise ayrı olarak yüksek ısıda temizlenmesi gerekiyor.