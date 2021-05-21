  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ve NATO arasında kritik temas
Twitter'dan bomba özellik! Kullanıma açıldı
Ankara'da kaçakçılara operasyon: Gözaltılar var
İstanbul'da yoğun yağış! Fatih'te 3 katlı bina çöktü
Sağlık Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz nasıl geçer uyuza ne iyi gelir?
Sağlık

Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz nasıl geçer uyuza ne iyi gelir?

Uyuz insandan insana bulaşıyor mu? Son beş yılda Türkiye'de uyuz vakaları artış gösterdi. Uzmanlar bu hastalığın pandemide daha çok görülmeye başlandığını belirtiyor. Peki, uyuz nasıl anlaşılır? Uyuzun tedavisi nasıl oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 15:12:00 -
Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz nasıl geçer uyuza ne iyi gelir?

Şiddetli kaşıntı, deride kızarıklık şeklinde kendini gösteren uyuz, son yıllarda ülkemizde daha çok görülmeye başlandı. Özellikle pandemi sürecinde aile içi buluşmalar sebebiyle uyuz vakalarının sayısının arttığı, hastaneye gitmeye çekinenlerde ise uyuzun daha da şiddetlendi belirtiliyor. Uzmanlar ciddi karıştı sorunu yaşayanların vakit kaybetmeden hastaneye gitmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca uzmanlar sanıldığı gibi uyuzun hayvanlardan değil insandan insana bulaştığını ifade ediyor. Peki, uyuz nasıl geçer?

Uyuz nedir?

Uyuz hastalığı, bilimsel adı sarcoptes scabiei olan mikroskopik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir enfestasyondur. Bu hastalıkta uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakır.

Uyuz belirtileri nelerdir?

Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı,

Cilt yüzeyinde özellikle parmak aralarında akarın yol açtığı beyaz ya da gri renkli 1-10 mm uzunluğunda çizgiler,

Sıcak banyo ile artış gösteren kaşıntı,

Akarın neden olduğu tünellerin üst kısmında kir birikimi, siyah nokta benzeri oluşumlar,

Cilt yüzeyinde inci tanesine benzeyen, içi sıvı dolu lezyonlar,

Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı.

Uyuz nasıl geçer uyuza ne iyi gelir?

Uyuz kendi kendine geçecek bir hastalık değil. Bu sebeple vakit kaybetmeden bir hekime danışmanız çok önemli. Krem, sabun. losyon gibi ürünler hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Bazı kişilerde ise hap kullanılması gerekiyor. Bu sebeple kulaktan dolma bilgi değil hekimin muayene sonrasında vereceği reçeteyi uygulamanız gerekiyor. Uyuz sorunu yaşayanlar kesinlikle aynı evde yaşadığı kişilerle ortak havlu, örtü gibi eşyaları kullanmamalı. Hastanın çamaşırlarının ise ayrı olarak yüksek ısıda temizlenmesi gerekiyor.

Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı migren için kaç bardak içilir?
Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı migren için kaç bardak içilir?

Kadın - Aile

Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı migren için kaç bardak içilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın almalı mı, satmalı mı? Uzman isim 'tam zamanı' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın almalı mı, satmalı mı? Uzman isim 'tam zamanı' diyerek uyardı

Altın fiyatları 500 liranın üzerinde işlem görüyor. Önümüzdeki süreçte altının ne yönde seyredeceği merakla takip edilirken önemli bir tahmi..
Sedat Peker ile gündeme gelen Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin sicili kabarıkmış
Gündem

Sedat Peker ile gündeme gelen Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin sicili kabarıkmış

Sedat Peker'in İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmeyi yayımlamasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman ..
Avrupa ülkesinden olay açıklama: Türkiye ile ilişkileri geliştirmeliyiz
Dünya

Avrupa ülkesinden olay açıklama: Türkiye ile ilişkileri geliştirmeliyiz

İtalya'nın Venedik kentindeki Ca' Foscari Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vera Costantini, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerini mutla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay