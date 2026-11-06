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Gündem Uyuyan eşinin üzerine kaynar su döküp kaçtı! Koca hastaneye kaldırıldı, kadın ölü bulundu
Gündem

Uyuyan eşinin üzerine kaynar su döküp kaçtı! Koca hastaneye kaldırıldı, kadın ölü bulundu

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Uyuyan eşinin üzerine kaynar su döküp kaçtı! Koca hastaneye kaldırıldı, kadın ölü bulundu

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşanan olayda, 54 yaşındaki Bilgi Fırat, uyuduğu sırada eşi Nazif Fırat'ın üzerine kaynar su döktü. Vücudunda yanıklar oluşan 60 yaşındaki adam hastaneye kaldırılırken, evden kaçan kadın yakındaki boş bir evin balkonunda ölü bulundu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev hanımı Bilgi Fırat, çiftçilikle uğraşan eşi Nazif Fırat uyuduğu sırada üzerine kaynar su döktü.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Nazif Fırat için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat'ın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KADIN BOŞ EVİN BALKONUNDA ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından evden ayrılan Bilgi Fırat'ın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada 54 yaşındaki kadının yakındaki boş bir eve girdiği belirlendi.

Binanın balkonunda bulunan Bilgi Fırat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

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