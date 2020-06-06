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Aktüel

Uyuşturucuyu mum içine gizlemişler

Yaz sezonunda vatandaşları zehirlemek için hazırlık yapan uyuşturucu tacirlerine yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından operasyonlar sıklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:27:44 -
Uyuşturucuyu mum içine gizlemişler

Yaz sezonunda vatandaşları zehirlemek için hazırlık yapan uyuşturucu tacirlerine yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından operasyonlar sıklaştırıldı.


Muğla’nın Bodrum, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde, Norkatik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Yakalanan 17 kişiden 6’sı gözaltına alındı. Operasyonlarda 100 gram taş Kokakin, 2 parça halinde 12.47 gram eroin, 16 adet ecstasy hap 0.43 gram bonzai, ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin üst torbacı olduğu ve altında bulunan şahıslara da uyuşturucu madde sattırdığı tespit edildi. Örgütlü suç kapsamında değerlendiren olayda belirlenen adreslerde yapılan aramada uyuşturucuları barlarda kullanılan mumların içine sakladıkları ortaya çıktı.


Narkotik ekipleri tarafından Muğla’nın üç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda F.G., S.G., Z.D., O.K., E.U ve Ö.U. isimler gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.

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