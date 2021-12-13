Uyuşturucuya geçit yok! Başkentte operasyon: 363 gözaltı
Ankara'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 363 kişiden 4’ü tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 363 kişiden 4’ü tutuklandı.
363 kişi gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 363 kişiden 4’ü tutuklandı.
Uyuşturucu maddeler ele geçirildi
Operasyonlarda 3.6 kilogram metamfetamin, 2.1 kilogram esrar, 300 gram eroin, 2 bin 300 adet ecstasy ve 36 bin 800 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.