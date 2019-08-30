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Uyuşturucu zanlısı: "Şimdilik bu kadar devamı haftaya"

Adana’da torbacı oldukları ileri sürülerek gözaltına alınan zanlılardan birinin basın mensuplarına "Şimdilik bu kadar devamı haftaya" demesi dikkat çekti.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:49
Uyuşturucu zanlısı: "Şimdilik bu kadar devamı haftaya"

Adana’da torbacı oldukları ileri sürülerek gözaltına alınan zanlılardan birinin basın mensuplarına "Şimdilik bu kadar devamı haftaya" demesi dikkat çekti.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde uyuşturucu hap satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese giden polis burada 4 şahsı yakalayıp çevrede yaptığı aramada da bir dükkanın kepenginin alt tarafına saklanmış halde 33 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis yakaladığı 5 zanlıyı emniyete götürüp uyuşturucu ticaretinden işlem yaptı. Zanlılar ifadelerinde hapların kendilerinin olduğunu kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardandan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada zanlılardan biri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek dayı çek alem yakışıklı görsün" diye bağırması dikkat çekti. Aynı zanlı adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürülürken de "Şimdilik bu kadar devamı haftaya" dedi.


Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:49
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