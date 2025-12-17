Rus basını iddia etti! Teklif edildi: Gedson Fernandes hakkında anlaştılar! Flaş gelişme, dünya onu konuşuyor

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Spartak Moskova kısa süre önce ismi gizli tutulan bir kulüpten Gedson Fernandes için 40 milyon euroluk bir teklif aldı.

ANLAŞTILAR MI?

Rus kulübü teklifi kabul etmesi halinde Portekizli futbolcudan 6 ay içinde yüzde 100'e yakın bir kâr sağlamış olacak. Spartak Moskova'nın teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

19 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST

Spartak ile çıktığı 19 maçta 5 gol atıp 3 de asist üreten ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli orta saha oyuncusunun ismi geçtiğimiz günlerde transferde eski takımı Galatasaray'la anılmaya başlamıştı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Rus takımıyla 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.