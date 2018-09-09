THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Uyuşturucu tacirlerine darbe! Çok sayıda gözaltı

Elazığ’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 800 gram esrar ise ele geçirildi.

09 Eylül 2018 Pazar 18:07
Uyuşturucu tacirlerine darbe! Çok sayıda gözaltı

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada Aydıncık köyü Çakıl mezrasında şüpheli bir araç tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve üst aramalarında 1 kilo 800 gram kubar esrar ve 435 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:07
  1. Elazığ
  2. Aydın
  3. elazığ
  4. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyah ahududu bağışıklık sistemini destekliyor
    1. Siyah ahududu bağışıklık sistemini..
    2. Mustafa Varank: Bilişim Vadisi..
    3. Yoğurt otunun bilinmeyen faydaları
    4. Bakanlık açıkladı: 5 terörist öldürüldü
    5. Bu yiyecekler karaciğer yağlanmasına..
    6. Ev yapımı yumuşatıcı nasıl yapılır?
    7. Tırmandığı yamaçta mahsur kaldı,..
    8. Tıkanan lavaboları açmak için yapmanız..
    9. Kemal Kılıçdaroğlu: Demokrasiyi..
    10. Güvelerden kurtulmak için...
    11. Zerdeçal maskesi tarifi
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    13. Japonya'da depremde ölenlerin sayısı..
    14. Samsun'da traktör devrildi: 1 kişi..
    15. Define avcıları suçüstü yakalandı
    16. Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü:..
    17. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 kişi..
    18. Gaziantep'te otomobil ters döndü: 1..
    19. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1..
    20. Bodrum'da trafik kazası: 10 kişi..
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak