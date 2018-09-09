Uyuşturucu tacirlerine darbe! Çok sayıda gözaltı

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada Aydıncık köyü Çakıl mezrasında şüpheli bir araç tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve üst aramalarında 1 kilo 800 gram kubar esrar ve 435 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.