Uyuşturucu sonu oldu! Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncu feci şekilde öldü
Los Angeles'ta kendi evinin garaj kapısına çarpan ve alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncu Anne Heche, ağır yaralanmıştı. Ailesi 53 yaşındaki Heche'nin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiğini açıkladı. Los Angeles polisi, Heche’nin kanından alınan örnekte uyuşturucuya rastlandığını açıkladı.
Amerikalı oyuncu Anne Heche, Los Angeles'ta arabasını kendi evinin garaj kapısına çarpmış ve otomobilinde büyük bir yangın çıkmıştı.
Aracı alev topuna dönerken, kazada ağır yaralanan oyuncu itfaiyeciler tarafından ezilmiş enkazdan sürüklenerek çıkarılmıştı.
Ağır bir anoksik beyin hasarı yaşadığı belirtilen 53 yaşındaki Heche entübe edilmişti.
Beyin ölümü gerçekleşti
Anne Heche’in ailesi, beyin ölümünün resmi olarak gerçekleştiğini ve kızlarının yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiğini duyurdu.
Oyuncunun organları ise bağışlanacak. Ailesi, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söylemişti.
Kanında uyuşturucu çıktı
Los Angeles polisi, Heche’nin kanından alınan örnekte uyuşturucuya rastlandığını açıkladı. Korkunç kazanın ardından Heche’nin kanında kokain ve fentanil bulunduğu bildirildi. Ancak yetkililer, oyuncunun alkollü olmadığını doğruladı.