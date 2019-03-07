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Uyuşturucu satıcısı, 3 ay süren takip sonucunda yakalandı

Kırıkkale'de yapılan ihbar neticesinde uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbar alınan torbacı, 3 ay süren takip sonucu bugün yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı.

07 Mart 2019 Perşembe 19:22
Uyuşturucu satıcısı, 3 ay süren takip sonucunda yakalandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda A.E.G. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde alınan ihbarı değerlendiren polis, 3 ay süren takip sonucu bugün yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı.

Narkotik şubeye getirilen A.E.G., yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:22
  1. Kırıkkale
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. tutuklama

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