Uyuşturucu satıcılarına bayram operasyonu!

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

İcadiye Mahallesi'ndeki metruk bir binada şüpheli 4 kişinin üst aramasında bir miktar esrar ile 6 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Binada yapılan aramada ise 93 adet sentetik uyuşturucu hap, 800 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.