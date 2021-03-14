  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uyuşturucu partisine polis baskını!
Yerel

Uyuşturucu partisine polis baskını!

Aydın'da polis ekipleri, ihbar üzerine baskın düzenledikleri evde uyuşturucu partisi yapıldığını belirledi. Operasyonda uyuşturucu kullanırken yakalanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 12:54:00 -
Uyuşturucu partisine polis baskını!

Edinilen bilgiye göre, Aydın, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Ü. B.isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir ikamette arama yaptı. Aramada fişeklenmiş halde toplam 4 gram Eroin Maddesi,1 gram Metamfetamin Maddesi, 1 adet Hassas Terazi ve suç geliri olduğu değerlendirilen 680 TL nakit para ele geçirdi. İkamet sahibi Ü.B. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

İkamette uyuşturucu kullanırken yakalanan S. K. ,M A. Y. isimli 2 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?
Medya

Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?

Senaryosundaki ilginç olaylarla dikkat çeken ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde, karakterlerdeki rahatsızlığın 'cin mus..
Genç çift girdikleri banyodan bir daha çıkamadı
Yerel

Genç çift girdikleri banyodan bir daha çıkamadı

İzmir'de Volkan Atılgan ve eşi Sevim Atılgan, ameliyat olan annesi Pervin Atilla'nın evinde girdikleri banyoda hayatlarını kaybetti. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay