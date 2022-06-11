Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Ekipler yaptıkları aramada, otomobile gizlenmiş 370 gram metamfetamin ele geçirdi, araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.