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Yerel Uyuşturucu operasyonunda silahlar patladı! Polis vuruldu
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda silahlar patladı! Polis vuruldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polise pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i komiser yardımcısı, 3 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 07:29:00 - 2021-01-29 07:32:40
Uyuşturucu operasyonunda silahlar patladı! Polis vuruldu

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenilen Ş.Ç. isimli şahsın evinde arama yapmak isteyen polis ekiplerine Ş.C. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucu polis memurları M.Y.(29), A.D.(29) ve H.O.S. (28) tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı. Yaralı polisler Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Ş.C. olay yerine gelen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ş.C.'nin evinde yapılan aramada suç aleti tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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