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Aktüel

Uyuşturucu operasyonunda sikke ele geçirildi

Burdur’da uyuşturucu madde operasyonunda yapılan aramada uyuşturucu enjekte edilmiş bir bez parçası ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 adet sikke ile 3 adet metal obje ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:42:34 -
Uyuşturucu operasyonunda sikke ele geçirildi

Burdur’da uyuşturucu madde operasyonunda yapılan aramada uyuşturucu enjekte edilmiş bir bez parçası ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 adet sikke ile 3 adet metal obje ele geçirildi.


Burdur’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.K. isimli şahıs ikametine yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F.K.’nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sentetik kannabinoid (bonzai) enjekte edilmiş bir bez parçası ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 adet sikke ile 3 adet metal obje ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında hakkında tahkikata başlanan F.K. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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