Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.Diğer yandan şarkıcı Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer İl Jandarma Komutanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'ALEYNA HANIM BURADA'

Diğer yandan Aleyna Tilki'nin avukatı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tilki'nin avukatı "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgil sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına tey itli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada " dedi.