Eskidi gidecek artık.. Galatasaray'ın efsane oyuncusu Mauro Icardi'ye bomba talip

Samsun GES rekor kırıyor: 296 milyon liralık dev tasarruf

Yapay zekâ ile ses klonlama dolandırıcılığına dikkat! Uzmanından uyarı geldi!

Eve yapışıp kalmadan son bulacak! Çöp kutusundan yayılan kötü kokuyu bitirmenin yolu

100 senedir toprak altındaydı

Temizlik ürünü tehlike saçıyor! Uzmanı açıkladı: Evlerde bulunan bu ürünler sağlığı tehdit ediyor

Türkiye’de nadir rastlanıyor! ‘Zerafetin en koyu hali'

Türkiye COP31'de iklim diplomasisine öncülük edecek! Dünyaya sıfır atık mesajı verilecek

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye hapis cezası
Kadın - Aile
Zeytinyağı ile sarımsak birleşince öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Uzmanlardan doğal çözüm: Faydasını duyunca şaşıracaksınız!

Uzmanlar, kış mevsiminde ve mevsim geçişleriyle birlikte artış gösteren kuru öksürük şikayetleri konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken doğal bir antibiyotik olan sarımsak zeytinyağı ile birleşince öksürürğü bıçak gibi kesiyor! Öksürüğü önleyen doğal yöntemi ve faydasını duyunca şaşıracaksınız.

Kış mevsiminde zeytinyağlı sarımsak kürü vücudu bakteri, mantar ya da virüs nedeniyle oluşabilecek hastalıklara karşı koruyor. Oluşmuş olan hastalıkların da hızla iyileşmesine destek oluyor. iki temel öksürük tipi var: Kuru ve gıcıklı öksürük ile genellikle balgam eşlik eden göğüs kaynaklı öksürük. Bu kür öksürüğü anında bıçak gibi keser.

Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir? İşte uzmanların o ifadeleri: Çoğu öksürük şikayetinde bal ve limon, zencefil, ıhlamur veya nane limon gibi sıcak içecekler içmek, tuzlu su gargarası yapmak keser ve özellikle mevsim geçişlerinde oluşan öksürüğü geçirmek için zeytinyağlı sarımsak kürünü deneyebilirsiniz. İyice ezerek macun haline getirdiğiniz 5-6 diş sarımsağın üzerini geçecek kadar zeytinyağı ilave edin. Biraz dinlendirin. Kürünüz hazır.

Bu kürü isterseniz yemeklerinize ekleyebilir, isterseniz de yatmadan önce ayaklarınızın altınıza sürebilirsiniz. Öksürüğünüzün geçmesine yardımcı olduğunu göreceksiniz. Kuru Öksürük Neden Olur? Kuru öksürük, balgam olmadan gelişen; boğazda gıcık, yanma ve tahriş hissiyle ortaya çıkan, çoğu zaman geceleri artan öksürük türüdür! Diğer yöntemler! Uzun yıllardır Anadolu'da uygulanan bazı doğal tarifler, son dönemde oldukça popüler. Bunların başında siyah turp ve bal karışımı geliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu doğal şurubun, boğazı yumuşattığı ve kuru öksürüğün şiddetini azalttığı ifade ediliyor.

SİYAH TURP VE BAL KARIŞIMI TARİFİ Orta boy bir siyah turpun üst kısmı kapak şeklinde kesilerek içi oyuluyor. Balın daha iyi süzülmesi için turpun içine küçük kesikler atılıyor ve iç kısmı doğal bal ile dolduruluyor. Hazırlanan turp bir bardağın üzerine yerleştirilerek gece boyunca bekletiliyor. Bu süre sonunda bal ile turpun özü birleşerek sıvı bir karışım oluşturuyor. DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU Sabah saatlerinde bardakta biriken bu karışım, doğal öksürük şurubu olarak tüketiliyor. Yetişkinler için genellikle bir yemek kaşığı, çocuklar için ise bir tatlı kaşığı öneriliyor. Aç karnına tüketildiğinde boğazdaki yumuşatıcı etkisinin daha hızlı hissedilebildiği belirtiliyor.

Siyah turpun, solunum yollarını destekleyen doğal bileşenler içerdiği, bal ile birlikte kullanıldığında etkisinin arttığı ifade ediliyor. Balın antiseptik özelliği, turpun keskin aromasıyla dengelenerek boğazda koruyucu bir tabaka oluşturabiliyor. KEÇİBOYNUZU ÖZÜ DE ETKİLİ Öte yandan, keçiboynuzu özü de kuru öksürüğe karşı tercih edilen doğal alternatifler arasında yer alıyor. Soğuk sıkım keçiboynuzu özünün, sabahları aç karnına bir ya da iki tatlı kaşığı tüketildiğinde öksürüğü hafiflettiği yönünde kullanıcı deneyimleri paylaşılıyor. Yoğun kıvamı sayesinde boğazı tahriş etmeden yumuşattığı belirtilen keçiboynuzu özü, bal tüketemeyenler için de güçlü bir seçenek olarak görülüyor. Türk hekimlerin diğer önerdiği yöntemler. Gece öksürükle uyananlara doğal çözüm! Anında bıçak gibi kesiyor Siyah turp ve bal karışımı, dilimlenmiş turpun cam kavanozda bal ile bekletilmesi yöntemiyle de hazırlanabiliyor. İnce dilimlenen turpun üzerine bal eklenerek birkaç saat dinlendirilen bu karışım, kaşıkla tüketilerek benzer bir etki sağlayabiliyor. Uzmanlar ise doğal yöntemlerin destekleyici olabileceğini ancak uzun süren, şiddetli ya da geçmeyen öksürük şikayetlerinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.

