Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan aramalarda, 166 gram bonzai katkılı tütün, 1 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konuyla ilgil i şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

