Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı. Aziziye ve Uzun Mustafa mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldıkları tespit edilen 2 şahsa adli işlem yapıldı.