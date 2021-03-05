  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 14:27:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı. Aziziye ve Uzun Mustafa mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldıkları tespit edilen 2 şahsa adli işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın
Ekonomi

Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altın ve dolarda dalgalanmalar devam ederken çarpıcı bir öneride bulundu.
Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak
Teknoloji

Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak

Uzmanlar milli savunma sanayiinde kullanılan 3 boyutlu üretim sürecinin "Milli Muharip Uçak" projesinde zirve yapacağını belirtti. Savaş uça..
Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın FETÖ'cülere verdiği tepki görüntüleri ortaya çık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay