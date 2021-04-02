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Yerel Uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Yerel

Uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Ekiplerin 4 ayrı ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:30:00 -
Uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli olan geniş bir çalışma başlattı.

Kent merkezindeki 6 mahallenin yanı sıra Kayseri, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçuyla mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yorumlar

hasan

eroinman ,kokainman, esrarkeş arıyorlarsa polislerimiz operasyo yapacakları yer belli.
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İran çukuru

Çinin derdi iran değil abd ile oynaşmak. Ama iran buna minnet olarak maocu bile olur, merak etmeyin.
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