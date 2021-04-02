Uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Ekiplerin 4 ayrı ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre; Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli olan geniş bir çalışma başlattı.
Kent merkezindeki 6 mahallenin yanı sıra Kayseri, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçuyla mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.